В Удмуртии насмерть сбили перебегающего дорогу мужчину Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вечером 23 октября автомобиль «Фиат Дукато» сбил насмерть мужчину. Пешеходу было 46 лет. Трагедия произошла на 51 км автодороги «Ижевск-Сарапул».

25-летний парень на машине не заметил мужчину, который решил перебежать дорогу в неположенном месте. На этом участке дороги нет ни «зебры», ни светофора. Пешеход находился в пределах видимости водителя. Однако в 6 вечера уже довольно темно. Поэтому заметить на обочине фигуру бывает сложно. К тому же на одежде мужчины не было световозвращающих элементов, сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

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