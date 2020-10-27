Ещё 120 человек заболели коронавирусом в Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

На утро 27 октября в Удмуртии выявили 120 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Оперштаб республики.

Выздоровели и были выписаны 137 человек. 5 пациентов скончалось. Это женщины 46, 79, 60 лет и 81 года. А также мужчина 79 лет.

За всё время провели уже 489 769 исследований. Из них за последние сутки сделали 4 953 теста.

Всего в Удмуртии на данный момент зарегистрировано 8 504 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровело 6 408 человек. 156 пациентов, к сожалению, скончались.

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