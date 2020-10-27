Создатель «Хоккей-на-валеночной лиги» из Удмуртии может выиграть национальную спортивную премию Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Создатель «Хоккей-на-валеночной лиги» Михаил Смагин из Удмуртии может выиграть Национальную спортивную премию. Он попал в тройку лучших в стране в категории «Спорт для всех». 26 октября стартовало народное голосование на сайте Министерства спорта России.

Необычный вид спорта – хоккей на валенках- мужчина создал с целью привлечения жителей Ижевска к физической культуре. Сейчас участниками этого движения являются более 7 тысяч человек. И это не только жители Удмуртии. В период самоизоляции Михаил вместе с друзьями придумали игру «Настольник», позволяющую играть в хоккей с мячом на улице и сохранять при этом дистанцию за счёт разметки поля, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Победители получат по 1 млн рублей на развитие своих проектов. Проголосовать за проект нашего земляка можно на сайте Национальной спортивной премии до 2 ноября. В этот же день опубликуют результаты. А торжественное награждение лауреатов пройдёт во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой 9 декабря.

Справка КП:

Национальная спортивная премия – одна из главных наград в области спорта в России. В 2020 году она проходит уже в 11 раз. Званием лауреата и премией в 1 миллион рублей отмечаются спортсмены, тренеры, спортивные организации, представители СМИ, а также регионы России и спортивные объекты, благодаря которым спорт в стране становится всё более популярным

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