В финал национальной премии прошли 15 туристических проектов из Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

15 проектов в области событийного туризма из Удмуртии стали финалистами Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020. Наша республика занимает 2 место по количеству прошедших в финал программ. На первом месте Свердловская область и её 30 проектов. А тройку лидеров замыкает Московская область.

Пресс-служба правительства Удмуртии представила полный список проектов, которые будут представлять республику в различных номинациях:

1. Карнавал народной одежды «Оцените мой наряд»

2. Фестиваль «День рождения Бабы Яги»

3. Удмурт корка - выжы герӟет (Удмуртский дом - связь с прошлым)

4. Молодежный фестиваль «#Этнопритяжение»

5. Всероссийский кулинарный фестиваль «От Пельняня до Китая»

6. Межрегиональное совещание по проекту «Большая Кама»

7. МЕЛОДИИ ЛЕТА («Петров день»)

8. Праздник «День с Чайковским»

9. Съезжий праздник традиционной русской культуры «Высокий берег»

10. Республиканский фестиваль народной одежды «Оцените моё платье»

11. Сарапульский музей-заповедник: горизонты возможностей

12. Туристско-информационный центр города Сарапула

13. Крещение на родине П.И.Чайковского

14. Международные открытые игры «Тракторный биатлон»

15. Событийный календарь Удмуртской Республики 2020

Всего до последнего этапа Russian Event Awards 2020 добрались 256 проектов. Свои заявки отправили 59 регионов России. А также 3 зарубежных проекта. Общероссийский финал пройдет 8-10 декабря 2020 в Екатеринбурге. В этом году премия вручается уже 4 раз.