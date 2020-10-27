Школьник из Ижевска вошёл в тройку лучших на Международном научно-техническом конкурсе Фото: пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртской республики

Девятиклассник 14 лицея Ижевска Александр Городилов занял третье место в Международном конкурсе научно-технических работ школьников старших классов «Ученые будущего». Он представил судьям исследовательскую работу о реке Сепыч. Она является притоком Ижа и протекает недалеко от Ижевска - в Завьяловском районе. В своём проекте мальчик рассказал, как важно изучать состояние малых рек и находить способы для их оздоровления.

Исследование велось целое лето. Саше помогала его научный руководитель Ирина Каргапольцева - преподавателем Центра «ТАУ». Вместе они собирали донные отложения и искали микроорганизмы в реке. А затем проводили экспертизы в лаборатории Удмуртского государственного университета. Юный эколог хотел выяснить, насколько дно реки способно разлагать перекись водорода и мочевину. Также проверили кислотность и минерализацию Сепыча. Школьник сделал вывод, что состояние реки ухудшается. И предложил установить там пост для наблюдений за изменениями показателей.

Всего было подано более тысячи конкурсных проектов. Участники были не только из России, но и из-за рубежа. Александр прошел жестки отбор и смог занять призовое место. Теперь он планирует участие во Всероссийской Олимпиаде по экологии среди школьников. А дальше хочет связать всю свою жизнь с защитой окружающей среды, сообщается пресс-службой Министерства образования и науки Удмуртии.

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