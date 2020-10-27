В бюджет Удмуртии на 2020 год внесли изменения в связи с пандемией Фото: Алена Селезнева

27 октября в окончательном чтении Госсовет Удмуртии внес изменения в закон «О бюджете Удмуртской Республики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Изменения в финансовом документе обусловленным оперативным решением по работе медучреждений в условиях пандемии.

Было предложено выделить 960,5 млн рублей на мероприятия по профилактике и лечению коронавирусной инфекции. Эти деньги, в первую очередь, пойдут на оборудование нового коечного фонда, в котором нуждается республика в связи с постоянным ростом числа заболевших.

Также деньги распределят на приобретение средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих растворов. Удмуртия закупит еще больше лекарств. Также нужны финансы на размещение врачей, работающих в «красной зоне», в гостиницах. Существенная доля средств будет заложена на организацию работы ПЦР-лабораторий.

Если учитывать вносимые изменения, то становится понятно, что дефицит в бюджете Удмуртии за этот год составит 13 млрд 142 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

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