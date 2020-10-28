Сбор макулатуры на восстановление парашютной вышки организовали в Ижевске Фото: Скриншот с видео

2 ноября начнётся сбор макулатуры на восстановление парашютной вышки. Акцию вновь запустила Школа юных летчиков в Ижевске.

Это уже третий этап проекта «Новая жизнь парашютной вышки», который стартовал в 2019 году. Подсчитано, что для ремонта уникального исторического памятника, который находится в аварийном состоянии, потребуется 1,5 млн рублей. На данный момент силами жителей удалось собрать больше половины суммы. А именно 900 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации города.

Продлится акция до 24 декабря. Сбор макулатуры будет организован в образовательных учреждениях города. А также в самой Школе юных летчиков в будние дни с девяти утра и до пяти вечера.

Нужно собрать 100 тонн. Свой вклад может внести каждый.

Отмечается, что самым активным участникам вручат благодарности и подарки.

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