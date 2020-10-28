Двадцать студентов Удмуртии получили именные премии Госсовета Фото: пресс-служба Государственного Совета Удмуртии

27 октября 20 студентов вузов Удмуртии получили именные премии Государственного Совета. Их вручал Председатель республиканского парламента Владимир Невоструев. Лауреатами становятся те ребята, которые отличились среди других в учёбе, исследовательской деятельности или активно участвовали в общественной жизни республики. Размер премии составляет 11 500 рублей, сообщает пресс-служба Государственного Совета Удмуртии.

Напомним, церемония вручения лауреатам заслуженной награды является ежегодной и проходит в 7 раз. В этом году именные премии Госсовета получили:

1. Аверкиева Дарья Александровна, студентка факультета социальных коммуникаций и филологии ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко»;

2. Артемова Елизавета Марковна, студентка Института математики, информационных технологий и физики ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»;

3. Банников Владимир Сергеевич, студенту факультета энергетики и электрификации ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»;

4. Бобров Максим Александрович, студенту Института языка и литературы ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»;

5. Дорофеева Александра Дмитриевна, студентка педиатрического факультета ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия»;

6. Зайцева Юлия Олеговна, студентке педиатрического факультета ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия»;

7. Занчаров Артем Александрович, студент Института нефти и газа им. М.С. Гуцериева ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»;

8. Иванов Иван Николаевич, студенту зооинженерного факультета ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»;

9. Кряжевских Никита Валерьевич, студент Института «Информатика и вычислительная техника» ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»;

10. Кулемин Максим Эдуардович, студент педиатрического факультета ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия»;

11. Лобанова Наталья Вадимовна, студентка факультета информатики, физики и математики ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко»;

12. Метешкина Виктория Александровна, студентка машиностроительного факультета ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»;

13. Петров Дмитрий Анатольевич, студент факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»;

14. Петряева Мария Владимировна, студентка машиностроительного факультета ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»;

15. Путина Анастасия Александровна, студентка Института педагогики, психологии и социальных технологий ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»;

16. Симаков Никита Константинович, студент Института строительства и архитектуры имени В.А. Шумилова ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»;

17. Степанова Кристина Сергеевна, студентка Института педагогики, психологии и социальных технологий ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»;

18. Сырман Кирилл Александрович, студент факультета информатики, физики и математики ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко»;

19. Фоминых Юлия Алексеевна, студентка приборостроительного факультета ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»;

20. Шаронов Илья Алексеевич, студент экономического факультета ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия

-Сегодня важный день и важный год для каждого из нас. 2020 год – это год создания автономии Удмуртии. Хочу, пользуясь моментом, поздравить вас с грядущим грандиозным праздником и сказать, что мы не собираемся останавливаться на достигнутом, будем и дальше продолжать стараться достигать успехов во всех наших начинаниях на благо Удмуртии, чтобы наша республика продолжала занимать достойное место среди всех регионов России, - сказал лауреат именной премии Госсовета Артём Занчаров.

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