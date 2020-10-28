Два ларька торгующие алкоголем снесут на остановках Ижевска Фото: Архив «КП» в Ижевске

27 октября начался принудительный демонтаж ларька на остановке «Ремзавод» в Ижевске. А 29 октября ту же процедуру проведут с торговой точкой на остановке «Дом моделей». Решение о сносе построек было принято в суде. Так как сотрудниками правоохранительных органов была выявлена незаконная продажа алкоголя в этих двух точках.

Снос ларьков ведется под контролем службы судебных приставов Удмуртии, так как один из собственников даже после постановления суда не торопился демонтировать постройку. Более того, он продолжил продавать алкоголь на остановке «Ремзавод».

В результате ему придется заплатить за снос конструкции, сообщает пресс-служба ФССП по Удмуртии. С него уже взыскали исполнительский сбор.

У собственника точки на остановке «Дом моделей» еще есть время самостоятельно демонтировать конструкцию, тем самым исполнить решение суда. А также избежать трат на оплату услуг подрядных организаций, которые для сноса привлекут сотрудники ФССп.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Утро в Ижевске: оцепление Центрального рынка,обязательное ношение масок и один день из жизни учителя в условиях пандемии

Скажи маме «спасибо»: запишите короткое видео ко Дню матери и выиграйте приз

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.