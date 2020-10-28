Беспилотную авиацию привлекут для исследования теплосетей в Ижевске Фото: pixabay.com

Для обследования ижевских теплосетей компания «Удмуртские коммунальные системы» решила привлечь беспилотники. 28 октября они совершат пробные полёты ранним утром по улицам Карла Либкнехта, Красноармейская, Пушкинская и Чугуевского.

Аэрофотосъемка подземных сетей трубопроводов будет осуществляется с помощью тепловизоров. Ее целью является фиксации температурных аномалий для выявления потенциально ненадёжных участков. После чего будет составлена карта с их координатами.

На указанных точках специалисты «УКС» проведут обследование дефектов и устранят их.

Полученная информация поможет планировать программы ремонтов и реконструкций теплосетей. Что позволит наиболее оптимально реализовывать бюджетные деньги. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем»

Беспилотниками будут управлять специалисты компании-производителя беспилотных аппаратов из Ижевска.

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