39 классов, два детских сада и колледж закрыты на карантин в Удмуртии

Полностью школы на дистанционное обучение переводить не планируют Фото: Сергей ГРАЧЕВ

39 классов в Удмуртии закрыто на карантин. 25 из них из-за коронавируса, остальные по ОРВИ. Так же в связи с распространением COVID-19 в Сарапуле закрыто два детских сада и педагогический колледж отправлен на дистанционное обучение. Об этом сообщает на своей странице в социальных сетях глава республики Александр Бречалов.

Высокие показатели заболеваемости по республике беспокоят жителей. Вопросы о мерах, предпринимаемых для снижения риска распространения коронавирусной инфекции, постоянно задают Александру Бречалову. В этот раз Ижевчанка узнала, переведут ли школы города на дистанционное обучение. Глава города ответил на своей странице в социальных сетях, что такой необходимости нет.

-Мы приняли решение добавить дополнительную неделю осенних каникул. Это сделано в первую очередь для поддержки учителей, потому что многие из них находятся в группе риска, - комментирует ситуацию Александр Бречалов.

Также он заявил, что вузы и учебные заведения среднего профессионального образования уводить на дистанционное обучение не будут. Они будут работать в обычном режиме.

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