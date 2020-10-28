Спортивный и IT клубы могут появится в одной из школ Ижевска

Для воплощения в жизнь первого проекта планируют отремонтировать школьный спортзал Фото: pixabay.com

Школа №63 в Ижевске представила на конкурс инициатив горожан два проекта: «Школьный спортивный клуб» и «IT - перезагрузка». Они будут направлены на создание современных условий для развития детей. Всего на реализацию задумок нужно собрать около 725 тысяч рублей.

Для воплощения в жизнь первого проекта планируют отремонтировать школьный спортзал. Закупить новую мебель в раздевалки. И запастись спортивным инвентарем, среди которого волейбольные, футбольные, баскетбольные мячи, сетка для волейбола, баскетбольные кольца и электронное табло. Примерная сумма этой идеи оценивается в 290 тысяч рублей.

На второй проект планируют собрать 435 тысяч рублей. Деньги пойдут на обновление компьютерного класса. В первую очередь закупят интерактивную доску и ноутбуки с современным программным обеспечением.

Итоги конкурса по инициативному бюджетированию «Наша инициатива» подведут в марте 2021 года. Если школьным проектам удастся выиграть, то идеи будут реализованы до конца следующего года.

Отметим, что школа №63 уже становилась победителем проекта. В октябре 2020 года в учебном заведении открыли пространство для творческих вечеров и встреч жителей микрорайона.

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