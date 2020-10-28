Ижевчанин распространял в интернете оправдывающую нацизм информацию Фото: pixabay.com

В Удмуртии против жителя Ижевска возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Разбирательством занимается Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Сообщается, что ранее судимый 57-летний мужчина с 1 января по 31 декабря 2019 года публиковал на странице в социальных сетях материалы, оправдывающие действия нацистов. Также он поддерживал их идеологию. При всем этом отрицал факт преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением обстоятельств преступления. Об этом сообщает пресс-служба СК по Удмуртии.

Мужчине грозит срок до трех лет лишения свободы.

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