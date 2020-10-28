В Удмуртии появилась первая гусиная ферма Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Удмуртской Республики

В Селтинском районе Удмуртии создана первая гусиная ферма. Стадо из 150 птиц живёт в крестьянском хозяйстве Столбовой Анны Васильевны. Их содержание обеспечивается за счёт средств из выиграного гранта «Агростартап», сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Удмуртии.

Линдовская порода гусей была выбрана не случайно. Эти птицы неприхотливы в содержании и кормлении. Также для фермеров важным качеством является быстрый набор веса особей. Они несут по 1-2 яйца в день. А ещё у них характерное белоснежное оперение. Все эти факторы могут помочь в получении значительной прибыли для крестьянского хозяйства.

Средства будут вложены в увелечение поголовья птиц до 500 особей. Для этого нужно приобрести больший земельный участок. Также на ферме в Селтинском районе планируют выращивать зерно для того чтобы самостоятельно кормить птиц.

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