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МВД просит жителей Удмуртии напомнить старшему поколению быть бдительными с незнакомцами

По статистике именно пожилые люди чаще оказываются жертвами мошенников
Анна Митрофанова
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По статистике именно пожилые люди чаще оказываются жертвами мошенников

По статистике именно пожилые люди чаще оказываются жертвами мошенников

Фото: pixabay.com

28 октября отмечается Всероссийский день бабушек и дедушек. В честь этого праздника МВД призывает жителей Удмуртии уделить время общению со старшим поколением. И напомнить пенсионерам о необходимости быть бдительными в общении с неизвестными людьми.

С начала 2020 года в Удмуртии мошенники похитили более 250 миллионов рублей со счетов граждан. При этом около трети пострадавших из 5,5 тысяч совершённых в этом году краж – это люди пенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Своим бабушкам и дедушкам нужно рассказать, что они ни при каких обстоятельствах не должны сообщать данные своих банковских карт, пин-коды, пароли из СМС незнакомым людям. Проинформируйте старшее поколение, что мошенники часто представляются сотрудниками банков.

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