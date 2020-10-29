Ижевчанин лишился в кафе кошелька с деньгами

Подозреваемый в краже задержан Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Ижевчанин лишился в одном из кафе на улице Кирова кошелька с 19 тысячами рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В один из дней в начале октября мужчина сидел в заведении общепита. В какой-то момент он ненадолго вышел на улицу, оставив портмоне на стуле. А когда вернулся, обнаружил пропажу.

Потерпевший заявил в полицию о краже. Там возбудили уголовное дело, оценив нанесённый ущерб как значительный.

Сотрудники межрайонного отдела по борьбе с имущественными преступлениями УУР МВД провели расследование, в ходе которого установили личность подозреваемого, а позже его задержали.

Им оказался 32-летний ранее судимый безработный житель Ижевска.

Теперь ему грозит срок до 5 лет лишения свободы.

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