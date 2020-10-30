Водолазы Удмуртии достали со дна водоема автомобиль с двумя трупами

Фото: www.instagram.com/pssudm/

28 октября водолазы Поисково-спасательной службы Удмуртии подняли со дна пруда в деревне Косолапово Киясовского района легковой автомобиль Хендай. Внутри было двое погибших.

- Во время падения в салоне был водитель и два пассажира. Одному удалось выбраться из открытого окна. Мужчина 1975 года рождения и женщина 1985 года рождения остались внутри, - сообщается на странице поисково-спасательной службы в Инстаграм.

Тела погибших передали сотрудникам МВД и родственникам. Обстоятельства происшествия уточняются.

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