Более 100 врачей планируют отправить в села Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

До конца 2020 года Удмуртия планирует отправить в сельские больницы более 100 врачей. Трудоустройство медицинского персонала осуществится благодаря федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

В этом году по программе «Земский доктор» планируется трудоустроить 75 врачей. Причем 27 из них уже приступили к работе. По проекту «Земский фельдшер» хотят привлечь 40 медработников. Из них 18 уже сейчас помогают людям.

Также отмечается, что в село едут как молодые, так и уже опытные врачи.

- Определенной тенденции в возрасте докторов, которые принимают участие в программе, не отмечается, - сообщили «Комсмомолке» в пресс-службе Минздрава Удмуртии.

Напоминаем, что программа «Земский доктор» действует с 2012 года. Врачам выделяют 1 млн рублей. После чего они должны отработать пять лет в сельской местности. «Земский фельдшер» поддерживает медработников с 2018 года. Здесь сумма выплаты составляет 500 тысяч рублей.

За все время осуществления программ в отдаленные населенные пункты уже отправились спасать жизни более 600 медиков.

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