Подросток, совершивший теракт в Татарстане, учился в Ижевске Фото: скриншот с видео

Подросток, который устроил теракт в Кукморе, пять месяцев учился в Ижевске. Об этом «Комсомолке» рассказал директор школы «Гармония» Ахтам Чугалаев.

— Неконфликтный ребенок, очень воспитанный, с чувством юмора, жизнерадостный. Иногда он опаздывал на уроки и у него оценки стали чуть ниже. Но это нормальная ситуация, потому что раньше мальчик учился в сельской школе, — рассказал директор.

Подросток проучился в школе пять месяцев, начиная с октября 2019 года. Перед переходом школ на «дистанционку» его семья переехала в Кукмор, потому что мама мальчика вышла замуж. Педагоги забеспокоились, потому что подросток вовремя не вышел на дистант. Но по словам матери ребенка, он все наверстал после переезда.

Теракт в Кукморе произошел 30 октября ночью. Как сообщает МВД по республике Татарстан, уполномоченный полиции во время парковки служебного автомобиля заметил возгорание на земле. Когда огонь тушили, через ограду бросили еще одну бутылку с горючей смесью.

Полицейские настигли злоумышленника, но тот нанес одному из сотрудников ножевые ранения. Сейчас здоровью полицейского ничто не угрожает. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие. Мальчик скончался на месте.

Следственное управление Следственного комитета по республике Татарстан возбудило уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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