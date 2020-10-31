Погода в Ижевске на 31 октября: небольшие дожди и до +5°С

Синоптики обещают теплую погоду, временами дожди Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Поскорее просыпаемся и бодро провожаем второй осенний месяц. О том, как одеться и нужен ли сегодня зонтик, расскажет наш прогноз погоды в Ижевске.

На календаре суббота, 31 октября. Синоптики Удмуртского гидрометцентра обещают теплую для конца октября погоду. Днем воздух прогреется до +3…+5°С. Небо будет облачным, днем временами небольшие дожди. Южный ветер достигнет 3-8 м/с.

Ночью температура понизится и будет около 0°С. Местами пройдут небольшие дожди с мокрым снегом.

Желаем прекрасных выходных!

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