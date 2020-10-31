Жители Ижевска оценили качество городского воздуха

По итогу опроса город получил 3,2 балла из пяти возможных Фото: Архив «КП» в Ижевске

Ижевск оказался в пятерке лидеров по оценкам качества воздуха в крупных городах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Ижевска, давая ссылку на исследовательский центр Superjob.

В опросе приняли участие жители 35 городов с населением более 500 тыс. человек. Жители городов оценивали экологическую обстановку в своем городе в целом и по нескольким составляющим: качество воздуха и воды, продуктов питания и чистоте.

53% респондентов назвали экологию Ижевска нормальной, 11% - хорошей. С ними не согласны 22% опрошенных, еще 14% затрудняются ответить. По итогу опроса город получил 3,2 балла из пяти возможных. По оценкам ижевчан, примерно на этом же уровне находится качество продуктов питания и воды – 3,5 и 3 балла соответственно.

Отмечается, что Ижевск опередил следующие города: Екатеринбург, Уфа, Ярославль, Пенза, Нижний Новгород, Пермь, Ульяновск и другие.

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