Три жителя Удмуртии во время охоты получили огнестрельные ранения

Фото: пресс-служба Росгвардии Удмуртии

Три несчастных случая на охоте произошло за минувшие сентябрь и октябрь в республике. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Удмуртии.

Первый случай пришелся на 17 сентября. После коллективной охоты на лося группа из семи человек готовилась к отъезду. Было довольно темно, один из товарищей разряжал ружье и по неосторожности выстрелил в находившегося рядом участника охоты. Огнестрельное ранение поразило живот, пострадавший госпитализирован.

Второй случай произошел 20 октября. Поздно вечером в одну из больниц Удмуртии за медицинской помощью обратился мужчина. У охотника диагностировали открытый перелом пальца левой кисти, сквозное ранение этой же кисти с наличием осколков костей, а также огнестрельное ранение левой ягодицы. Оказалось, что при разряжении оружия другой участник охоты сделал случайный выстрел и попал в пострадавшего.

Всего через восемь дней, 28 октября, произошел третий несчастный случай. История повторяется: при разряжении ружья не были соблюдены все меры безопасности. Из-за случайного выстрела охотник прострелил правое плечо своему товарищу. Мужчина с ранением также госпитализирован в одну из больниц республики.

С 1 ноября на территории Удмуртии открывается сезон охоты на копытных и пушных животных. Управление Росгвардии по Удмуртской Республике напоминает гражданам о необходимости соблюдения требований безопасного обращения с оружием.

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