Ещё 135 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии Фото: pixabay.com

На утро 2 ноября, выявили еще 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Удмуртии. На данный момент это рекордное количество заболевших. Об этом сообщает Оперштаб республики.

91 человек выздоровел. Трое пациентов, к сожалению, скончались. Это женщины 92 и 89 лет. И мужчина, которому было 82 года.

За все время было проведено 530 202 исследования. Из них за последние сутки сделали 5 185 тестов.

За время пандемии в Удмуртии зарегистрировано 9 257 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 7 305 человек выздоровели. 165 летальных случаев.

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