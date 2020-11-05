Три человека получили звание Почетных граждан Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

В честь 100-летнего юбилея государственности Удмуртии глава региона Александр Бречалов подписал указ о присвоении трём жителям звания Почетных граждан республики. В их число вошли председатель Совета Союза потребительских обществ Удмуртской Республики Рауф Каримов, ректор АОУ ДПО УР «Институт развития образования» Наталья Сударикова и председатель Верховного Суда УР, пребывающий в почетной отставке Юрий Суханов.

-За большой вклад в социально-экономическое развитие Удмуртской Республики присвоить почетное звание Удмуртской Республики Почетный гражданин Удмуртской Республики,- гласит текст указа.

Справка «КП»:

Суханов Юрий Викторович начал трудовую деятельность в судебной системе в марте 1984 года в должности народного судьи Первомайского районного народного суда города Ижевска. В Верховный Суд Удмуртской Республики на должность судьи был назначен в марте 1988 года, в должности заместителя председателя суда работал с января 1992 года, а в должности председателя суда — с декабря 1996 года. За многолетнюю и добросовестную службу в судебной системе, личный вклад в укрепление законности и правопорядка, за особые заслуги по повышению авторитета Удмуртской Республики Суханов Юрий Викторович достоин присвоения почётного звания «Почетный гражданин Удмуртской Республики».

Рауф Мухаметович Каримов с 1977 года работает в системе потребкооперации, начиная с должности председателя правления Можгинского РАЙПО до председателя Совета Удмуртпотребсоюза. За 30 лет управления потребительской кооперацией Удмуртии ему удалось вывести ее на новый качественный уровень, доказательством этому являются экономические показатели работы. Под руководством Рауфа Мухаметовича Каримова, созданную им систему Удмуртпотребсоюза по праву можно назвать одним из крупных хозяйствующих субъектов региона, которая идёт по пути инновационного развития и модернизации своей экономики, вносит значительный вклад в продовольственное обеспечение Удмуртии для повышения качества жизни населения.

Вся трудовая деятельность Судариковой Натальи Алексеевны, начиная с 1977 года, связана с образованием: учитель русского языка, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, директор школы, первый заместитель Министра образования и науки Удмуртской Республики, председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре и молодежной политике, заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики по социальной политике, советник Главы Удмуртской Республики, ректор автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Удмуртской Республики «Институт развития образования». За существенный вклад в развитие законодательства Российской Федерации и Удмуртской Республики, активную общественно-политическую деятельность и высокие показатели в работе, Наталья Алексеевна неоднократно отмечалась высокими наградами.

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