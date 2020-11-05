Экс-министра строительства обвиняют в в получении взятки Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске задержали бывшего министра строительства и ЖКХ Удмуртии, гендиректора директора ГУП «ТПО ЖКХ» Ивана Ястреба. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.

- Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть инкриминируемого преступления, данные о личности обвиняемого, - говорится в сообщении.

Подробности обвинения пока не раскрываются.

- Правоохранительные органы, я уверен, разберутся во всех обвинениях. Мы со своей стороны оказываем полное содействие. Если его вина будет доказана, то он понесет установленное законом наказание. А для меня это будет большим разочарованием в человеке, у которого был шанс сделать важный и интересный для республики проект,- сказал глава Удмуртии Александр Бречалов. Его слова приводятся в официальном канале правительства республики в Telegram.

По решению Индустриального районного суда Ижевска Иван Ястреб взят под стражу на 2 месяца, т.е. до конца 2020 года.

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