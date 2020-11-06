Девятиклассники Удмуртии будут проводить реальные эксперименты на ОГЭ по химии и физике Фото: Диля Ахмадишина

В 2021 году девятиклассники школ Удмуртии на ОГЭ по химии и физике будут проводить реальные эксперименты. Для этого республикой закуплено новое оборудование, на которое затратили 29 миллионов рублей. Все необходимое отправят в пункты проведения экзаменов в марте-апреле следующего года. Об этом сообщила министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

Отмечается, что во всех классах для проведения ОГЭ установили камеры и создали систему видеонаблюдения. Для этих целей из бюджета выделили 93 миллиона рублей. Говорится, что эта мера обеспечивает объективность процедуры тестирования.

Министр отметила, что экзамены традиционно пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Проекты расписаний представлены для общественного обсуждения. На данный момент предварительной датой начала ОГЭ в 2021 году называется 21 мая.

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