Спасатели Удмуртии вытащили двух рыбаков с Камы

Фото: аккаунт Поисково-спасательной службы в Instagram

5 ноября спасателям Воткинска поступило сообщении о двух рыбаках, которые застряли на акватории Камы. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте Поисков-спасательной службы Удмуртии.

Утром этого дня мужчины отправились на рыбалку из села Степаново в сторону села Бабка Пермского края. К концу дня в их катере закончилось топливо.

Спасатели выехали на поиски. Они связались с рыбаками по телефону, но те не смогли дать конкретных ориентиров. Погода начала портиться, спасателям пришлось вернуться. Мужчины по телефону рассказали о том, что им удалось прибиться к берегу и развести костер.

На следующее утро поиски возобновили. Двух рыбаков нашли на острове рядом с Ножовкинского залива. Мужчины благополучно переночевали, медицинская помощь им не потребовалась.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Без хвоста и без лапы: собака живет в заброшенном доме на берегу Ижевского пруда

Поменяется расписание автобусов №25 и №56 в Ижевске