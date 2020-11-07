Титулом «Миссис СНГ» наградили уроженку Удмуртии

Фото: пресс-служба администрации Глазова

Мария Зданович получила титул «Миссис СНГ» на конкурсе красоты «Миссис Санкт-Петербург». Победительница родилась и выросла в Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Глазова.

– Очень приятно, что титул Миссис СНГ - 2020 получила наша землячка Мария Зданович. Мария училась в 6 школе, затем - на истфаке в ГГПИ. Сейчас живет в Санкт-Петербурге, – говорится в сообщении.

В финал конкурса красоты прошли 48 участниц. Это замужние женщины в возрасте от 26 до 54 лет.

– Это мой первый опыт участия в конкурсе такого формата. Очень важный запоминающийся и удивительный жизненный этап, который изменил мою жизнь. Люблю проекты, с которыми развиваешься, пробуешь новое и растешь во всех сферах жизни, – рассказывает Мария.

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