Детский сад №232 передали Ижевску Фото: Амир Закиров

Детский сад №232 ранее находился на балансе АО «Ижевский механический завод-2». Теперь его передали городу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ижевска.

– Судьба его больше полугода была под вопросом, потому что собственник здания Мехзавод принял решение о реализации непрофильных активов. Благодаря поддержке регионального правительства – финансовой и организационной – детский сад продолжит работать. Сделка состоялась: здание выкуплено и передано в муниципальную собственность, – написал глава Ижевска Олег Бекмеметьев на личной странице «Вконтакте».

Сейчас в детском саду работают шесть групп. Их посещают 100 детей. С родителями заключили договоры, с сотрудниками учреждения обновили трудовые соглашения.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

36 детей родилось в столетие Удмуртии

Поменяется расписание автобусов №25 и №56 в Ижевске