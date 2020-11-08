Карта распространения коронавируса на 8 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Статистика распространения коронавируса по районам Удмуртии Фото: pixabay.com

На утро 8 ноября в Удмуртии выявили еще 139 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Оперштаб республики.

151 пациент выздоровел и был выписан. От COVID-19 умерла женщина 83 лет.

Всего на 8 ноября в Удмуртии зарегистрировано 10 073 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 8 127 человек выздоровели. 184 летальных случая.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск – 4 842

Воткинск – 508

Сарапул – 343

Можга – 551

Глазов – 530

Алнашский район – 237

Балезинский район – 135

Вавожский район – 101

Воткинский район – 130

Глазовский район – 80

Граховский район – 70

Дебесский район – 53

Завьяловский район – 637

Игринский район – 173

Камбарский район – 47

Каракулинский район – 58

Кезский район – 108

Кизнерский район – 86

Киясовский район – 59

Красногорский район – 136

Малопургинский район – 202

Можгинский район – 145

Сарапульский район – 120

Селтинский район – 76

Сюмсинский район – 76

Увинский район – 199

Шарканский район – 143

Юкаменский район – 45

Якшур-Бодьинский район – 91

Ярский район – 67

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