Карта распространения коронавируса на 8 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Статистика распространения коронавируса по районам Удмуртии
Фото: pixabay.com
На утро 8 ноября в Удмуртии выявили еще 139 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Оперштаб республики.
151 пациент выздоровел и был выписан. От COVID-19 умерла женщина 83 лет.
Всего на 8 ноября в Удмуртии зарегистрировано 10 073 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 8 127 человек выздоровели. 184 летальных случая.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск – 4 842
Воткинск – 508
Сарапул – 343
Можга – 551
Глазов – 530
Алнашский район – 237
Балезинский район – 135
Вавожский район – 101
Воткинский район – 130
Глазовский район – 80
Граховский район – 70
Дебесский район – 53
Завьяловский район – 637
Игринский район – 173
Камбарский район – 47
Каракулинский район – 58
Кезский район – 108
Кизнерский район – 86
Киясовский район – 59
Красногорский район – 136
Малопургинский район – 202
Можгинский район – 145
Сарапульский район – 120
Селтинский район – 76
Сюмсинский район – 76
Увинский район – 199
Шарканский район – 143
Юкаменский район – 45
Якшур-Бодьинский район – 91
Ярский район – 67
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