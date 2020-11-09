Многодетная семья с 12 приемными детьми в Удмуртии не получила социальное жилье Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии возбудили дело о непредоставлении жилья многодетной семье из Сарапула, которая воспитывает 12 приемных детей. В халатности обвиняют должностных лиц местных органов власти. Отмечается, что за расследованием следит лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Об этой непростой ситуации общественности стало известно из сюжета, который показали в эфире одного из федеральных каналов.

На данный момент многодетная семья встретилась с исполняющим обязанности руководителя СК по Удмуртии Максимом Козловым. Ведомство будет принимать меры для устранения случившейся несправедливости.

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