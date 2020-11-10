Жительница Удмуртии зарезала обидчика своего мужа при детях Фото: Константин ИВШИН

В Сарапуле 34- летняя местная жительница обвиняется в убийстве знакомого мужчины. Против нее завели уголовное дело, и сейчас она находится под стражей. За это преступление женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сотрудниками правоохранительных органов установлено, что 1 ноября 2020 года обвиняемая с 30-летним мужем и двумя маленькими детьми принимали у себя дома гостей. Компания выпивала алкоголь. В разгар вечеринки между хозяином дома и одним из присутствующих мужчин случилась потасовка. 55-летний гость ударил супруга обвиняемой ножом.

Женщина решила отомстить обидчику мужа. Она взяла нож и дважды ударила им 55-летнего мужчину. Он ранений тот скончался на месте. Супруга женщины отвезли в больницу. Опасности для его жизни и здоровья на данный момент нет.

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