Олимпийские чемпионы приедут в города и села Удмуртии

Они проведут встречи в формате «вопрос-ответ» и устроят автограф- и фотосессию Фото: pixabay.com

С 15 по 20 ноября этого года на территории нашей республики состоятся мероприятия Всероссийской экспедиции чемпионов под девизом «Малые города Большого спорта». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

В Удмуртию приедут прославленные спортсмены, заслуженные мастера спорта и олимпийские чемпионы: Сумникова Ирина Владимировна по баскетболу, Рузина Елена Ивановна по легкой атлетике, Куклева Галина Алексеевна по биатлону и Краснов Александр Геннадьевич по велоспорту.

Возглавлять делегацию будет руководитель Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды - детям, молодежи и детскому спорту России» - Боярская Наталья Николаевна.

Спортсмены примут участие в мероприятиях Удмуртии в следующие даты: 15 ноября в Уве, 16 ноября в Воткинске, 17 ноября в Ижевске, 18 ноября в Сигаево, 19 ноября в Сарапуле и 20 ноября в Камбарке.

Встречи состоятся в формате «вопрос-ответ», также олимпийские чемпионы примут участие в автограф- и фотосессиях.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Погибают кролики и курицы: «чупакабра» орудует в одной из деревень Удмуртии