Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии заразился коронавирусом Фото: Амир Закиров

У руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Сергея Смирнова обнаружили коронавирус. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Вот и до меня добралась зараза заморская. Сегодня получил положительные тест на COVID-19. Оснований для паники точно нет. И не только потому что наши врачи — лучшие в мире (поверьте сыну врача). Главное в страхе это настрой. И как говорил великий Гичин Фунакоши: «Страх победе не попутчик». Поэтому я намерен дать бой этой дряни!»,— отметил Сергей Смирнов.

Напомним, ранее рассказал о перенесенной коронавирусной инфекции глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

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