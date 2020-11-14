Почти 11 тысяч тонн реагента используют на дорогах Ижевска этой зимой Фото: Архив «КП» в Ижевске

Общий объем реагента на зиму сформирован в Ижевске в объеме 10,9 тысяч тонн. В прошлом году расход составил 7,4 тысяч тонн реагента, сообщает пресс-служба миндортранса Удмуртии со ссылкой на главу города Олега Бекмеметьева.

– В прошлом году объём использованного песка на дорогах города был в 20 раз меньше, чем в позапрошлую зиму. Это позволило сэкономить на прочистке ливнёвок, избежать вертикального роста газонов, а самое главное – пыльных бурь весной и летом. В связи с недавними дождями от горожан поступают негативные комментарии о том, что дорожные службы вновь начали применять песок на дорогах. Ни грамма песка этой осенью не применялось,– отметил Олег Бекмеметьев.

Муниципальные контракты на зимнее содержание Ижевска в этом году заключены с 4 предприятиями: ДРЭУ, Радонеж, Ижавтоснаб и Строй18. По словам главы города, в наличии у подрядчиков сейчас 250 единиц техники. В прошлом году муниципальное предприятие ДРЭУ приобрело 6 новых комбинированных дорожных машин и провело капремонт 6 грейдеров. В этом году муниципальное предприятие вновь закупает новые машины. Также обновляют парк и другие подрядчики.

Помимо этого в Ижевске готов запас противогололедных материалов. По словам Олега Бекмеметьева, обработка будет идти по аналогии с прошедшей зимой – на дорогах с твердым покрытием применяется реагент, на остальных объектах – песко-соляная смесь. Дополнительно песко-соляная смесь будет применяться на особо опасных участках дорог – на спусках и подъемах.

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