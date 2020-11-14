Провалившийся под лед рыбак погиб в Удмуртии

Утром 14 ноября на пруду возле с. Первомайский Завьяловского района рыбак провалился под лед. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.

К моменту прибытия спасателей мужчина не подавал признаков жизни. С помощью средств спасения на тонком льду его вытащили на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина погиб.

Спасатели Удмуртии предупреждают жителей региона о том, что лед на водоёмах еще непрочный и не способен выдержать человека. Они просят не выходить людей на лед.

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