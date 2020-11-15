Какие дороги отремонтируют в Ижевске в 2021 году?

В следующем году в Ижевске отремонтируют 9 участков дорог. Фото: Архив

9 участков автомобильных дорог отремонтируют в Ижевске в 2021 году. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев в прямом эфире радио «Комсомольская правда» (107,6 FM, 12+).

В титул дорог для реконструкции изначально вошли только 7 объектов:

- ул. Ворошилова, от ул. Автозаводская до ул. 9-е Января,

- ул. Нижняя, от ул. Кирова до ул. 7-я Подлесная,

- ул. М. Горького, от ул. Бородина до ул. Ленина,

- ул. Красная, от ул. Советская до ул. Ленина,

- ул. Ленина, от ул. М. Горького до ул. Красная,

- ул. Восточная, от ул. Промышленная до ул. Краева,

- ул. Революционная, от ул. 40 лет ВЛКСМ до ул. Чугуевского.

Однако в ремонтный перечень удалось включить еще 2 объекта: это ул. Совхозная и пер. Спартаковский.

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