Какие дороги отремонтируют в Ижевске в 2021 году?

В следующем году в Ижевске отремонтируют 9 участков дорог. Фото: Архив
9 участков автомобильных дорог отремонтируют в Ижевске в 2021 году. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев в прямом эфире радио «Комсомольская правда» (107,6 FM, 12+).
В титул дорог для реконструкции изначально вошли только 7 объектов:
- ул. Ворошилова, от ул. Автозаводская до ул. 9-е Января,
- ул. Нижняя, от ул. Кирова до ул. 7-я Подлесная,
- ул. М. Горького, от ул. Бородина до ул. Ленина,
- ул. Красная, от ул. Советская до ул. Ленина,
- ул. Ленина, от ул. М. Горького до ул. Красная,
- ул. Восточная, от ул. Промышленная до ул. Краева,
- ул. Революционная, от ул. 40 лет ВЛКСМ до ул. Чугуевского.
Однако в ремонтный перечень удалось включить еще 2 объекта: это ул. Совхозная и пер. Спартаковский.
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