Две больницы в Ижевске сменили главврачей Фото: pixabay.com

Главные врачи сменились сразу в двух больницах в Ижевске. Свои должности покинут главвврач ГКБ №9 Ольга Неганова и руководитель Республиканского наркологического диспансера Татьяна Карлова. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Удмуртии.

О точных причинах увольнения пока ничего не известно.

- Покинула пост по решению Минздрава, вы извините, у меня тут люди, - сообщила Татьяна Карлова.

На данный момент в обоих медучреждениях назначены исполняющие обязанности главврачей. Артем Школяр в РНД и Юлия Соколова в ГКБ №9.

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