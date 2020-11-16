Водитель сбил подростка на пешеходном переходе в Удмуртии и скрылся Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по УР

Днем 14 ноября 2020 года напротив дома №5 по улице Садовникова в Воткинске неизвестный сбил 15-летнюю девочку. После чего скрылся с места аварии. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она получила травмы.

Отмечается, что личность водителя и автомобиль, по вине которого произошла авария, до сих пор не установлены.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов ведут расследование и занимаются поиском водителя.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

14 новых детских садов появится в Удмуртии

Руководитель организации в Ижевске не выплатил 400 тысяч рублей работникам

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.