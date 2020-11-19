Погода в Ижевске на 19 ноября: порывистый ветер и небольшой снег

Во время холодов особенно важно пополнять кормушки птиц и белок Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! За окном нас по-прежнему встречает красивый снег. Пока вы начинаете вспоминать, где хранится новогодняя елка, «Комсомолка» расскажет о погоде на день.

На календаре четверг, 19 ноября. Погода чуть теплее, чем вчера. Температура воздуха днем составит -4…-6°С. Днем по северным и центральным районам пройдет небольшой снег.

Ожидается усиление юго-западного ветра до 7-12 м/с, во второй половине дня местами порывы 15-17 м/с. Будьте осторожны!

Ночью преимущественно без осадков. Температура опустится до -11…-13°С. Ветер сохранит свою скорость и направление.

Желаем отличного дня и хорошо настроения!

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