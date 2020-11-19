Несовершеннолетние оказывали интим-услуги в спа-салоне Ижевска

Все неправомерные действия были пресечены, расследование продолжается Фото: pixabay.com

21-летнюю девушку задержали по подозрению в организации занятие проституцией с использованием несовершеннолетних в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии.

По данным следствия, девушка организовала занятие проституцией, в том числе с двумя девочками-подростками. Это произошло в спа-салоне на ул. Ленина города Ижевска.

- В рамках расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты документы и предметы, свидетельствующие о незаконной деятельности, допрошен персонал салона, подозреваемая, - указано в сообщении.

Все неправомерные действия были пресечены, расследование продолжается.

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