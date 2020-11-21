Погода в Ижевске на 21 ноября: переменная облачность и до -6

Не забывайте утепляться и сохранять социальную дистанцию! Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! На календаре 21 ноября, суббота. Ура! Предлагаем вам традиционный утренний прогноз погоды.

Удмуртский гидрометцентр обещает постепенное похолодание. Сегодня столбик термометра не поднимется выше -6°…-4°C. Переменная облачность пройдет без осадков.

Ветер юго-западный и не такой сильный, как в предыдущие дни. Скорость ветра достигает 8-13 м/с.

Ночью сохранится переменная облачность, температура понизится до -9°…-7°C.

Будьте аккуратны - местами сохраняется гололед!

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