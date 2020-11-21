Фрактальные огурцы и дроиды-доярки: в видео о киберферме фигурирует Ижевск

Фермер демонстрирует последнее слово техники от корпорации Izhevsk Dynamics Фото: скриншот с видео на youtube

19 ноября на видеохостинге YouTube (ЮТуб) вышел ролик «Русская киберферма» от автора канала birchpunk (берчпанк).

В шуточном видео фермер Николай из Рязанской области рассказывает о своей жизни в деревне, с гордостью демонстрирует технологические достижения. В ролике можно встретить косяк птиц-квадрокоптеров, туалет с черной дырой, голограммы памятников, а главное – дроидов-доярок и дронов-пастухов, созданных корпорацией Izhevsk Dynamics (Ижевск Дайнемикс).

- Вранье, что мы технологически отсталая страна! Это новейшие роботы производства «Ижевск Дайнемикс Корпорейшн». Государство выдает андроидов, чтобы помочь малому бизнесу, - сообщает с экрана Николай.

В видео присутствует пародия на русские народные песни, а также на советский фильм «Любовь и голуби».

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