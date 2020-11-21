Квартира загорелась в Ижевске на улице Сабурова

Причина пожара устанавливается Фото: очевидец Петр Алексеевич
21 ноября в 11:15 очевидцы позвонили в дежурную службу по факту пожара в многоэтажном доме на улице Сабурова в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
Пожарные подразделения приехали к дому и начали ликвидацию пожара уже через 6 минут после поступившего звонка.
Фото: очевидец Софья Малых
Известно, что дым шел из окон квартиры на 8-ом этаже. С использованием спасательных устройств, через лестничную клетку были эвакуированы 2 женщины и один мужчина. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Последствия пожара Фото: Светик Галимова
- К ликвидации последствий привлекались силы и средства УТП РСЧС в количестве 13 единиц техники и 36 человек, из них от МЧС - 9 единиц техники и 27 человек личного состава, - говорится в сообщении.
Последствия пожара Фото: Светик Галимова
Пожар был ликвидирован в 11:47. Из здания эвакуированы все жильцы, пострадавших нет. Площадь пожара составила 20 кв.м. Причины возгорания устанавливаются.
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