Квартира загорелась в Ижевске на улице Сабурова

Причина пожара устанавливается Фото: очевидец Петр Алексеевич

21 ноября в 11:15 очевидцы позвонили в дежурную службу по факту пожара в многоэтажном доме на улице Сабурова в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Пожарные подразделения приехали к дому и начали ликвидацию пожара уже через 6 минут после поступившего звонка.

Фото: очевидец Софья Малых

Известно, что дым шел из окон квартиры на 8-ом этаже. С использованием спасательных устройств, через лестничную клетку были эвакуированы 2 женщины и один мужчина. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Последствия пожара Фото: Светик Галимова

- К ликвидации последствий привлекались силы и средства УТП РСЧС в количестве 13 единиц техники и 36 человек, из них от МЧС - 9 единиц техники и 27 человек личного состава, - говорится в сообщении.

Последствия пожара Фото: Светик Галимова

Пожар был ликвидирован в 11:47. Из здания эвакуированы все жильцы, пострадавших нет. Площадь пожара составила 20 кв.м. Причины возгорания устанавливаются.

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