Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева одержала победу на Гран-при России

Фото: www.instagram.com/liza_tuktik/
21 ноября Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла первое место на этапе Гран-при России в женском одиночном катании.
По мнению жюри, фигуристка исполнила сложнейшую программу почти безукоризненно. По результатам двух программ Туктамышева набрала 223,39 (74,70+148,69) балла, получив заветное золото.
Серебро получила Алена Косторная, а бронзу - Анастасия Гулякова. На четвертом месте оказалась Александра Трусова, доупстившая три паденя на лед.
Пятый этап Кубка России состоится в Москве с 5 по 8 декабря, он станет последним в квалификации к чемпионату России.
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