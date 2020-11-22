Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева одержала победу на Гран-при России

Фото: www.instagram.com/liza_tuktik/

21 ноября Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла первое место на этапе Гран-при России в женском одиночном катании.

По мнению жюри, фигуристка исполнила сложнейшую программу почти безукоризненно. По результатам двух программ Туктамышева набрала 223,39 (74,70+148,69) балла, получив заветное золото.

Серебро получила Алена Косторная, а бронзу - Анастасия Гулякова. На четвертом месте оказалась Александра Трусова, доупстившая три паденя на лед.

Пятый этап Кубка России состоится в Москве с 5 по 8 декабря, он станет последним в квалификации к чемпионату России.

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