Постановления о самоизоляции в Удмуртии заменили смс-сообщениями

За несоблюдение самоизоляции возможен штраф, Фото: freepik.com

Постановления о самоизоляции теперь будут приходить через смс-оповещения. Бумажные варианты отменили 18 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

18 ноября постановления о самоизоляции граждан заменили смс-оповещениями. Лица, находившиеся в контакте с больными коронавирусом, обязаны находиться на самоизоляции 14 дней - об этом их уведомит сообщение на мобильный телефон.

За несоблюдение режима жителей могут привлечь к административной ответственности. Размер штрафа составит от 150 до 300 тысяч рублей.

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