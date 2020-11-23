Спектакль театра из Ижевска попал в список Национальной премии

Премия является самой престижной в театральном мире, Фото: Архив КП

Объявлен лонг-лист Национальной премии «Золотая маска». В него вошла постановка Государственного русского драматического театра Удмуртии «Алексей Каренин» (16+), которую еще не видели зрители. Об этом сообщается на странице в социальных сетях театра.

Драматургом спектакля выступил Василий Сигарев, а режиссером - Константин Солдатов. Главную роль сыграл актер Юрий Малашин.

Постановка раскрывает известный роман «Анна Каренина» с другой точки зрения, с точки зрения мужа главной героини Алексея Каренина.

Национальная премия «Золотая маска» является самой престижной театральной премией, она была учреждена в 1994 году.

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