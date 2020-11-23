Четверо спортсменов из Ижевска стали призерами в Первенстве России

Девушки заняли почетные третье и второе места, Фото: архив КП

Спортсмены сборной Удмуртии по велоспорту вошли в тройку чемпионов на Первенстве страны. Об этом сообщается в социальных сетях Центра спортивной подготовки республики.

Четверо спортсменов стали призерами в Первенстве России по велоспорту на треке среди юниоров. Две ижевчанки Евдокия Корлякова и Александра Колуева заняли почетное третье место в командном спринте среди юниорок 17-18 лет. Александра Коновалова и Софья Чиркова получили серебро в категории 19-22 лет.

Как говорится в сообщении, ребята отстаивали честь нашей республики и боролись до последнего.

Первенство проходит в Санкт-Петербурге с 20 по 25 ноября.

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