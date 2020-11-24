У нас масочный режим, а у вас? 25 организаций нарушили постановления Роспотребнадзора в Удмуртии

За несоблюдение противоэпидемических мер предусмотрен штраф Фото: Дмитрий Селезнев

820 объектов торговли и общепита в Удмуртии проверили сотрудники Роспотребнадзора и МВД на соблюдение масочного режима. Проинспектировали также 226 единиц общественного транспорта. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики, 85 рейдов провели с 28 октября по 22 ноября.

По выявленным нарушениям составили 25 протоколов. Для организаций за несоблюдение масочного режима предусмотрен штраф в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

Напомним, обязательный масочный режим повторно ввели 11 сентября в нашей республике.

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