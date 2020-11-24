Состав хоккейных «сталеваров» изменится в Ижевске

Фото: сообщество ХК "Ижсталь"

Командный состав «сталеваров» терпит изменения. Об этом написали в официальном сообществе ХК «Ижсталь» «ВКонтакте».

Уходят из команды два игрока: Даниил Курашов и Григорий Понкратов. Последний присоединится к ХК «Сочи».

- В текущем сезоне защитник сыграл за ижевский клуб 19 матчей, набрал 1 (0+1) результативный балл при показателе полезности «минус 5», - комментирует отставку Даниила Курашова сообщество. - Клуб благодарит Даниила за игру и желает удачи в дальнейшей спортивной карьере.

Также ижевских хоккеистов ждет пополнение. Нападающий Иван Казаков отыгрался за ХК «Сочи», не отметился результативными баллами и приходит в «Ижсталь».

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